Николай Тищенко во Львовской области получил "по шее" от неизвестного мужчины

Как сообщили в полиции, Тищенко подал заявление из-за избиение.

Во Львовской области неизвестный мужчина напал и избил скандального народного депутата Николая Тищенко, бывшего представителя фракции "Слуга Народа".

Об этом подтвердила Общественному пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Светлана Добровольская.

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По ее словам, Тищенко подал заявление в полицию. Там добавили, что начали досудебное расследование по статье 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение). В настоящее время правоохранители устанавливают детали нападения.

"Вчера (28 октября — ред.) около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в поселке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", — сообщают правоохранительные органы одному из изданий.

Сам народный депутат об этом инциденте в соцсетях не сообщал.

Напомним, в начале октября во время заседания Верховной Рады Николай Тищенко, бывший представитель "Слуги народа", и Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" подрались.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СРОЧНО! Нардепы подрались в Раде! Тищенко порвал штаны Гончаренко!"

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