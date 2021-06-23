Николай Тищенко задержал рейс из Киева в Ужгород, потому что не мог снять видео с первого дубля

Скандальный нардеп переснимал видео на фоне самолета несколько раз, пока пассажиры вежливо ждали.

Вылет самолета из Киева в Ужгород задержали почти на 10 минут из-за того, что нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко снимал несколько дублей видео на телефон.

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола на своей Facebook-странице.

На видео видно, как Тищенко активно жестикулирует и что-то рассказывает на камеру на фоне самолета, а позади него пассажиры активно заходят на борт лайнера.

"Должны были вылететь в 9:30. Сейчас 9:37, а самолет еще даже не поехал по рулежной полосе. Николай подъехал к самолету не со всеми пассажирами на автобусе, а частным образом на автомобиле Государственной пограничной службы Украины. Автомобиль вежливо ждал пока Николай доснимает видос и не ехал прочь", — написал журналист.

Впоследствии он сообщил, что Тищенко, хоть и последним, но все-таки зашел в самолет, и вскоре будет в Ужгороде.

Напомним, председатель Закарпатской областной организации "Слуга народа", нардеп Николай Тищенко, который недавно в разгар карантина в Киеве организовал шумную вечеринку в отеле, во время поездки в Ужгород устроил "разборки" с и. о. главы местной таможни Николаем Пожо.

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