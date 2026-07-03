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- Украина
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Николая Тищенко забросали помидорами на улице Киева: кто атаковал нардепа
Народный депутат Николай Тищенко стал жертвой «помидорной атаки» и попытался догнать своего обидчика.
Народного депутата Николая Тищенко, которому предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях, забросали помидорами на улице Киева сразу после заседания Высшего антикоррупционного суда.
Соответствующее видео на своем Telegram-канале опубликовал, в частности, советник министра обороны Сергей Стерненко.
На опубликованных кадрах видно, как молодой человек провоцирует народного депутата на активные действия, одновременно бросая в него помидоры.
Тищенко удалось увернуться от «снарядов», однако в ответ на провокацию он начал вызывать нападавшего на драку, а затем попытался его догнать. Впрочем, попытка оказалась неудачной — тот оказался проворнее.
Впоследствии выяснилось, что помидорами в Тищенко бросал ветеран российско-украинской войны Виктор Лахно с позывным «Лелека». Защитник «Азовстали» сам выложил видео инцидента на своей странице в Instagram, подписав его фразой «давай-давай, не обіжайся».
Это уже не первая подобная акция Лахно против представителей власти.
Ранее «азовец», который находился в российском плену, а сейчас занимается общественной деятельностью, бросил два яйца в бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, когда тот также шел по улице Киева после заседания Высшего антикоррупционного суда. Попасть в экс-чиновника ему тогда тоже не удалось.
Напомним, что 3 июля Высший антикоррупционный суд рассмотрел ходатайство САП о применении меры пресечения в отношении народного депутата Николая Тищенко. Перед заседанием политик заявил о якобы сфабрикованном деле и отверг все обвинения.