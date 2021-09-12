Никому не нужен урожай: в Сети показали, как фермеры из Херсонской области разбивают арбузы

Никому не нужен урожай: в Сети показали, как фермеры из Херсонской области разбивают арбузы

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой поступок фермеров.

В Сеть попали кадры, как в Херсонской области фермеры разбивают о землю непроданные арбузы. В этом году цена на бахчевые очень низкая, а желающих купить полосатую ягоду даже за такие копейки — немного.

Оптовая цена на арбузы — 30-50 копеек за килограмм. Это, по словам фермеров, вдвое ниже себестоимости. Поэтому аграрии считают, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения, чем вывозить за бесценок.

Ненужный урожай: в Сети показали, как фермеры разбивают арбузы

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой поступок фермеров. Украинцы отмечают, что продавцы могли отдать арбузы желающим или отвезти в детские дома.

А раздать пенсионерам, многодетным семьям, нуждающимся, слабо? Просто оставить на трассе с надписью: берите, кто хотите? Какое жлобство.

Все потому, что все — жлобы. В Херсоне арбуз по 3 грн за килограмм.

А отвезти в детские учреждения сиротам, пожилым людям в хосписы, не суждено? Или просто так раздать людям? Нет, выбросили, разобьем, но доброе дело не сделаем.

Другие же отмечают, что даже для того, чтобы отдать урожай на благотворительность, фермеры должны тратить средства на горючее.

Всегда под такими постами начинается нытье сердобольных о детских домах. Поверьте, туда без тендера не влезть. Никак.

В детском доме так просто не примут. Нужны все документы о качестве.

Правильно сделали. Их товар, что хотят, то и делают.

Фермеры тоже объяснили свою позицию.

Мы посадили арбуз, вложили тысячи гривен плюс свой труд, плюс нервы. Оказались даже не в нуле. И вы еще будете рассказывать, кому нам что везти? Сидите на диване, комментарии пишите и это ваш максимум! Фу. Позор! Следите за собой, сами палец о палец не пошевелили, благотворители! Здесь не знаешь, за что прожить, а они рассказывают, что куда везти нужно!

Ранее сообщалось, почему фермеры за бесценок вынуждены продавать арбузы.

Новости Украины: в Херсонской области произошел арбузный коллапс Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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