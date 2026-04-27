ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4858
Время на прочтение
2 мин

"Никому не верьте": Залужный ответил, когда закончится война

Валерий Залужный призвал не верить никаким прогнозам относительно сроков окончания войны, он отметил важность трезвого расчета ресурсов и разработки стратегии, которая позволит достичь настоящего результата, а не его имитации.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Валерий Залужный

Валерий Залужный / © Associated Press

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что предусмотреть точную дату завершения войны невозможно. По его словам, Украина должна самостоятельно определить предел своих ресурсов и сформировать четкую стратегию, чтобы не пришлось «продавать» результат как победу.

Об этом он рассказал в ходе общения со студентами, передает «Фабрика новостей».

Прогнозы — это не для реалистов

Отвечая на вопрос о том, продлится ли война еще год, пять или десять лет, Залужный подчеркнул, что не собирается называть конкретные цифры для медийного внимания.

«Я — абсолютный реалист и немножко знаю войну. Невозможно предполагать окончание войны, особенно такой, как в Украине. Мы можем видеть только факторы, влияющие на нее», — подчеркнул он.

Ключевые факторы и стратегия победы

Залужный убежден, что вместо ожидания прогнозов Украина должна дать ответы на критические внутренние вопросы:

  • Рано или поздно государство должно четко понять, сколько еще оно сможет и должно воевать.

  • Любые действия без конкретной цели и стратегии ведут только к истощению экономики и потере людей без реального результата.

  • Стратегия должна позволить завершить войну в такой срок и с таким результатом, чтобы ее не пришлось искусственно выдавать за победу.

Ожидание «черного лебедя»

Посол также отметил, что хотя в теории может произойти непредсказуемое событие (так называемый «черный лебедь»), которое изменит ход войны, страна должна быть готова к любому развитию событий и планировать будущее самостоятельно.

«Никому не верьте. Ибо эта война зависит от множества факторов. Все будет зависеть от того, как мы сами захотим и реализуем это желание вести войну», — подытожил Залужный.

Ранее Валерий Залужный разобрал пять теоретических сценариев завершения войны.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
4858
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie