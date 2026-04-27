"Никому не верьте": Залужный ответил, когда закончится война
Валерий Залужный призвал не верить никаким прогнозам относительно сроков окончания войны, он отметил важность трезвого расчета ресурсов и разработки стратегии, которая позволит достичь настоящего результата, а не его имитации.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что предусмотреть точную дату завершения войны невозможно. По его словам, Украина должна самостоятельно определить предел своих ресурсов и сформировать четкую стратегию, чтобы не пришлось «продавать» результат как победу.
Об этом он рассказал в ходе общения со студентами, передает «Фабрика новостей».
Прогнозы — это не для реалистов
Отвечая на вопрос о том, продлится ли война еще год, пять или десять лет, Залужный подчеркнул, что не собирается называть конкретные цифры для медийного внимания.
«Я — абсолютный реалист и немножко знаю войну. Невозможно предполагать окончание войны, особенно такой, как в Украине. Мы можем видеть только факторы, влияющие на нее», — подчеркнул он.
Ключевые факторы и стратегия победы
Залужный убежден, что вместо ожидания прогнозов Украина должна дать ответы на критические внутренние вопросы:
Рано или поздно государство должно четко понять, сколько еще оно сможет и должно воевать.
Любые действия без конкретной цели и стратегии ведут только к истощению экономики и потере людей без реального результата.
Стратегия должна позволить завершить войну в такой срок и с таким результатом, чтобы ее не пришлось искусственно выдавать за победу.
Ожидание «черного лебедя»
Посол также отметил, что хотя в теории может произойти непредсказуемое событие (так называемый «черный лебедь»), которое изменит ход войны, страна должна быть готова к любому развитию событий и планировать будущее самостоятельно.
«Никому не верьте. Ибо эта война зависит от множества факторов. Все будет зависеть от того, как мы сами захотим и реализуем это желание вести войну», — подытожил Залужный.
Ранее Валерий Залужный разобрал пять теоретических сценариев завершения войны.