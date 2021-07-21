Никому не нужный: мать оставила младенца на родных, а те отправили его в больницу и отказались

Сейчас мальчиком занимаются медики больницы.

В Запорожье 23-летняя женщина родила сына, но не захотела его воспитывать, поэтому оставила родным, а сама пошла устраивать свою жизнь. Родственники ребенка устали ухаживать за мальчиком и тоже отказались от него.

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Об этом сообщает Первый Запорожский со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской области.

Так, 19 июля в полицию позвонила 17-летняя жительница Днепровского района. Она рассказала, что ее старшая сестра 4 месяца назад родила ребенка. Сразу после родов она отказалась за ним ухаживать, поэтому оставила младенца им с матерью. Сама же мать мальчика перебралась жить отдельно и участия в воспитании ребенка не принимает.

Сестра и мать женщины в свою очередь тоже отказались от младенца, поэтому полицейские доставили его в медучреждение. Сейчас малыш находится под опекой медиков.

Дальнейшую судьбу ребенка будут решать компетентные службы.

Напомним, что во Львове под родильный дом подбросили новорожденного ребенка. Младенец оставили завернутым в полотенце.

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