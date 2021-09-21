"Никто арбузик не предложил": херсонские медики возмущены, что полосатые разбили, а не отдали

В больницах не отказались бы от арбузов.
В Херсонской области сотрудники медучреждений жалуются, что им никто из аграриев так и не предложил овощи и арбузы, которые не продаются.
Об этом пишет местное издание kherson.net.ua.
"Мы с удовольствием и благодарностью приняли бы такой подарок — даже сами бы его вывезли", — говорит директор Бериславской районной больницы Северьян Кардава.
"За все лето никто арбузик не предложил. Тонну помидоров, лука, баклажанов и сладкого перца, правда, привез фермер из Берислава, который нам помогает вот уже 5 лет подряд. И на этом — все. Сладкими ягодами было бы кому полакомиться. Ведь сейчас у нас находится около сотни пациентов не только из Берислава, но и с Большой Александровки, Высокополье, Нововоронцовки", — добавил он.
Напомним, в Сеть попали кадры, как в Херсонской области фермеры разбивают о землю непроданные арбузы. В этом году цена на бахчевые очень низкая, а желающих купить полосатую ягоду даже за такие копейки — немного.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на такой поступок фермеров. Украинцы отмечают, что продавцы могли отдать арбузы желающим или отвезти в детские дома.
- А раздать пенсионерам, многодетным семьям, нуждающимся, слабо? Просто оставить на трассе с надписью: берите, кто хотите? Какое жлобство.
- Все потому, что все — жлобы. В Херсоне арбуз по 3 грн за килограмм.
- А отвезти в детские учреждения сиротам, пожилым людям в хосписы, не суждено? Или просто так раздать людям? Нет, выбросили, разобьем, но доброе дело не сделаем.