"Никто из нас не позволит, чтобы закончилась страна наша": Зеленский обратился к украинцам

Во вторую годовщину великой войны РФ против Украины президент Владимир Зеленский обратился к каждому украинцу.

Текст обращения опубликован в Телеграм главы государства.

"Великий народ большой страны! Невероятно горжусь каждым, каждой. Горжусь каждым и каждой. Верю в каждого и каждого. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась страна наша.

Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда прибавляем: на наших условиях. Вот почему у слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории у слова Украина будет всегда стоять слово Независимая. Боремся за это. И победим. В самый лучший день нашей жизни. Спасибо всем вам, воины, нашему народу и всем в мире, стоящим рядом с нами и правдой. Слава Украине!" – написал он.

Ранее западные лидеры обратились к Украине. Полный текст можно прочесть здесь.

Напомним, 24 февраля 2022 года в 3:40 утра Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Россияне продолжают убивать мирное население, разрушать города, уничтожать деревни, инфраструктуру, больницы, школы, детские сады в Украине.

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