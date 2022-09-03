Никто не боится россиян: в Минобороны предложили лучший вариант термина "русофобия"

В Минобороны Украины разобрались со значением слова "русофобия" и предложили более подходящий термин.

Министерство подчеркнуло, что россиян никто не боится, поэтому термин "русофобия" не совсем точно описывает отношение украинцев к России.

Об этом Минобороны написало в Твиттере.

"Кремлевские боты продолжают ныть о "русофобии". Напомним им книгу, которую они постоянно игнорируют — словарь. Фобия по сути означает страх перед чем-то. Но никто не боится россиян и их разваливающейся армии. Давайте разберем наш словарный запас: не русофобия, а руссо-гоу-хомия (от английского "go home" - "идите домой — ред.)", — отметили в Минобороны.

Напомним, в австралийском городе Мельбурн появился мурал, на котором изображены российский и украинский обнимающиеся солдаты. Однако редактор журнала Digital War Ольга Бойчак подчеркнула, что такой подход очень опасен, поскольку подразумевает, что мира можно достичь, если обе стороны сложат оружие.

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