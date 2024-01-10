"Никто не будет доволен": ОПУ о сложностях мобилизационного законопроекта

Сегодня следует изменить правила мобилизации. Необходимо также производить ротации, обучение, доукомплектование и так далее.

Об этом в эфире телемарафона сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.



"Никто не будет доволен, к сожалению. Войной нельзя быть довольным, мобилизационными процедурами нельзя быть довольным. Вопрос стоит не об электоральных симпатиях, а о том, будет ли существовать государство, как бы это пафосно ни звучало. Война никуда не уйдет", – акцентировал он.

"Изменения нужны, чтобы не стать народом без государственности"

Как подчеркнул Подоляк, президент сегодня в Вильнюсе четко заявил: Путин будет идти дальше. Он будет "сунуть-сунуть-сунуть, пока не проиграет".

"Мобилизация нужна, нужны правила, нужна коммуникация. Президент об этом постоянно говорит и поэтому он как раз ответственность за себя берет", — говорит Подоляк.

Но сегодня, отмечает он, должен быть такой план:

депутаты должны обсудить, несмотря на свои возможные политические дивиденды;

военные должны дать мотивацию;

нужно внести логистические изменения в ряд процедур;

нужно психологически поработать с общественным мнением относительно того, что мобилизация – это не только принуждение государства.

"Есть то, что есть. Есть сегодня законопроект, есть сегодня необходимость изменить правила мобилизации. Есть сегодня необходимость проводить ротации, обучение, доукомплектование и так далее. И нужно забыть о политическом процессе, пока война не закончится. Знаете, есть определенные народы, которые нет своей государственности, бродят по миру. Можно получить это в итоге. Пока мы думаем, нужно ли проводить мобилизационные изменения, или не нужно", — подытожил советник ОПУ.

Ранее стало известно, что на сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа" не принимали никаких решений по скандальному закону о мобилизации.

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