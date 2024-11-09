"Никто не будет ловить на улице": что на самом деле ждет женщин относительно мобилизации

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что тема принудительной мобилизации женщин искусственно раздута, а мужского мобилизационного ресурса пока достаточно.

Об этом она сказала в комментарии 24 Каналу.

Согласно украинскому законодательству, женщины могут вступить в ряды Сил обороны только добровольно. А вот уволиться со службы в армии можно в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс. В частности, я давно говорила о том, что должен быть один подход для мужчин и женщин, но моя позиция заключалась в следующем: женщины, равно как и ребята, в возрасте 18 – 25 лет должны обязательно проходить либо базовую военную подготовку, либо идти на военную кафедру и становиться военнообязанными", – объяснила Бобровская.

Депутат добавила: принудительно "с улицы" женщин никто не будет мобилизовать. Пока предлагают не обязательную службу, а лишь наличие опыта у женщин в случае повторной полномасштабной или неполномасштабной войны в Украине.

"Чтобы женщины знали, как вести себя, не бились в истерике, не делали лишних движений и тому подобное, чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного, и таким образом мы как общество готовимся к вызовам военных", – объяснила нардепп.

По словам Бобровской, мужского мобилизационного ресурса достаточно. Поэтому о принудительной мобилизации женщин речь не идет, эту тему совершенно искусственно подогревают.

Напомним, мобилизация женщин остается добровольной. Но представительницы медицинских профессий должны быть на военном учете. В подробностях разобрался ТСН.ua.

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