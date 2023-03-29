"Никто не должен препятствовать праву людей быть счастливыми": законопроект о зарегистрированных партнерствах не отзовут

Законопроект о создании института регистрируемых партнерств не будут отзываться из-за негативной реакции и осуждения Синода Православной церкви Украины.

Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" инициатор проекта закона, народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.

"О вопросе, планирую ли я отозвать законопроект через реакцию Синода ПЦУ, ответ очевиден — нет", — заявила депутат.

По ее словам, проект закона ни к чему не обязывает представителей церкви.

"Никто не должен поэтому препятствовать праву людей быть счастливыми. Церковь могла бы иметь мнение относительно венчания. К светскому браку церковь не имеет никакого отношения. А в законопроекте идет речь даже не о браке, он о зарегистрированных партнерствах", — сказала она.

Совсун также добавила, что большинство украинцев поддерживают легализацию однополых партнерств, поэтому церкви придется менять свою позицию.

"Я вижусь, я говорю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах — это сотни, тысячи историй. Убеждена, что мы, как общество, должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных", – сказала народная избранница.

Ранее Совсун сообщала, что над законопроектом 9 месяцев работали общественные организации "ЛГБТ-военные за равные права" и "Точка опоры ЮА — NGO Fulcrum UA".

Напомним, ПЦУ выступила против регистрации однополого партнерства. Там назвали это "угрозой для общественной морали".

В преддверии однополая пара подала в "Действия" заявку на брак в Украине.

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