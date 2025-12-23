«Никто не хочет читать статью 5»: Билецкий объяснил, спасет ли НАТО Украину

Андрей Билецкий

Командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий не верит, что к Украине применят аналог пятой статьи НАТО как гарантии безопасности.

Об этом генерал сказал в интервью youtube-каналу «Бомбардир».

По его мнению, мирные соглашения, которые предлагают Украине Соединенные Штаты, не слишком выгодны.

«Я не очень верю в 5 статью НАТО. Тем более, в применении 5 статьи к стране (Альянсу — Ред.) — как это будет действовать. Кто это гарантирует? Более того, никто пятую поправку читать не хочет. Там каждая страна сама определяет объемы и характер помощи при нападении на другую страну НАТО. Это миф, что это статья, которая заставляет все страны НАТО объявить войну, например, стране, которая напала на какую-то страну НАТО», — объяснил военный.

Билецкий подчеркнул, что единственный фактор сдерживания России — это сильная Украина, ее армия, экономика, общество.

Он также напомнил, что идея отказа от части территорий, в частности Донбасса, противоречит Конституции Украины и неприемлема с моральной точки зрения.

Также Билецкий опроверг стереотип о «ватности» Донбасса.

«Здесь огромное количество украинских и проукраинских людей. Я думаю, что этот процент может достигать 50–60%. Что будет с ними? Не говоря о том, что нация, которая позволила это раз (отказаться от территорий — Ред.), обязательно испытает это еще раз», — подытожил генерал.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте подтвердил готовность стран Европы отправить войска в Украину, однако не назвал кто именно это может сделать.