"Никто не хочет получать новые проблемы": посол Латвии очертил перспективы вступления Украины в ЕС

Членство Украины в Евросоюзе зависит от консенсуса 27 стран.
Далеко не все страны-участники ЕС стремятся расширять границы, поэтому трудно говорить о сроках европейской интеграции Украины.
Такое мнение высказал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс в интервью "Европейской правде".
По словам посла, 27 стран, которые являются членами ЕС, имеют очень разные взгляды относительно Украины. "Часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза", — отметил дипломат.
В то же время те страны, которые не против расширения, хотят, чтобы новыми членами ЕС стали такие государства, которые уже готовы к вступлению. "Никто не хочет получать новые проблемы", — пояснил он.
По мнению Юриса Пойканса, Украине нужно достичь определенного прогресса в реформах. Только тогда можно будет поставить вопрос о членстве в ЕС. "Тогда в Украине будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским союзом", — отметил он.
По словам дипломата, теперь важно продолжать диалог, в частности проводить саммиты между Украиной и Европейским союзом.
Напомним, Евросоюз 8 сентября согласовал продление персональных санкций против России. Их ввели семь лет назад из-за незаконной аннексии украинского Крыма и агрессии на Донбассе.