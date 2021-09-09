"Никто не хочет получать новые проблемы": посол Латвии очертил перспективы вступления Украины в ЕС

Членство Украины в Евросоюзе зависит от консенсуса 27 стран.

Далеко не все страны-участники ЕС стремятся расширять границы, поэтому трудно говорить о сроках европейской интеграции Украины.

Такое мнение высказал посол Латвии в Украине Юрис Пойканс в интервью "Европейской правде".

По словам посла, 27 стран, которые являются членами ЕС, имеют очень разные взгляды относительно Украины. "Часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза", — отметил дипломат.

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В то же время те страны, которые не против расширения, хотят, чтобы новыми членами ЕС стали такие государства, которые уже готовы к вступлению. "Никто не хочет получать новые проблемы", — пояснил он.

По мнению Юриса Пойканса, Украине нужно достичь определенного прогресса в реформах. Только тогда можно будет поставить вопрос о членстве в ЕС. "Тогда в Украине будут все основания заявить, что вы хотите чего-то большего, чем просто соглашение об ассоциации с Европейским союзом", — отметил он.

По словам дипломата, теперь важно продолжать диалог, в частности проводить саммиты между Украиной и Европейским союзом.

Напомним, Евросоюз 8 сентября согласовал продление персональных санкций против России. Их ввели семь лет назад из-за незаконной аннексии украинского Крыма и агрессии на Донбассе.

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