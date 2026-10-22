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Дата публикации
Категория
Украина
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"Никто не ожидал": Зеленский рассказал, почему россияне дошли до Киева в начале войны

Президент Украины объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения российские войска смогли дойти до окрестностей Киева.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в начале полномасштабного вторжения российские войска смогли дойти до окрестностей Киева. По его словам, Украина не ожидала наступления на столицу с территории Беларуси и не имела достаточно сил, чтобы одновременно защитить все направления.

Об этом глава государства рассказал в интервью, сообщает Clash Report.

Почему российские войска смогли подойти к Киеву в 2022 году

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину по нескольким направлениям. Один из главных ударов пришелся на север страны: русские войска заходили с территории Беларуси и продвигались в сторону Киева.

Зеленский пояснил, что в начале вторжения у украинской армии не было достаточно ресурсов, чтобы одновременно противостоять масштабному наступлению во всех направлениях. По его словам, продвижение противника с севера стало одним из самых серьезных вызовов для обороны столицы.

«У нас просто не было такой армии. Только представьте: на вас уходит 200 000 человек. Это просто невозможно защитить», — сказал президент.

По словам Зеленского, украинская армия существенно изменилась с самого начала полномасштабной войны. Президент назвал ее нынешнюю численность — 800 тысяч военных.

«Нужна такая армия, которую у нас сегодня — 800 000. Мы выстояли и уничтожили их», — отметил он.

Российским войскам не удалось захватить Киев. После нескольких недель боев, значительных потерь и проблем с обеспечением они стали отходить из северных регионов Украины.

«У них не хватило войск, чтобы удержать оккупированные территории, и им пришлось отступить. Вот так мы полностью вернули Киевщину, Черниговщину и весь фронт», — сказал Зеленский.

Также Владимир Зеленский рассказал, что в преддверии полномасштабного вторжения Украина просила экспрезидента США Джо Байдена срочно предоставить оружие и ввести превентивные санкции против России. По словам главы государства, Вашингтон отказался от этих шагов и решил вводить ограничения уже после начала российской агрессии.

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