"Никто не сможет отменить": Зеленский вручил Урсуле фон дер Ляйен орден и иронично намекнул на Польшу

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

В среду, 15 июля, в День Украинской Государственности, президент Владимир Зеленский наградил в Киеве главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. Во время вручения он иронически вспомнил Польшу, которая отменила свое решение и отобрала у него орден Белого Орла.

Об этом стало известно во время торжеств по случаю государственного праздника.

Добавим, что орден Европы — это новая государственная награда Украины, основанная в июле 2026 года. Она предназначена для награждения лиц за выдающиеся личные заслуги в поддержке Украины. Первой награжденной стала руководительница Европейской комиссии.

Реклама

Во время вручения награды Зеленский вспомнил о начале полномасштабного вторжения России в Украину.

«Мы тогда от имени и при поддержке всего украинского народа подавали заявку на вступление в Европейский Союз. Когда россияне стояли под Киевом, мы подавали. И были удары с воздуха, была смертельная опасность повсюду, безусловно, вокруг. Тогда у нас была вера, мечта и уверенность, что Украина выстоит, что Украина точно заслужила это право: быть в нашем общем европейском доме… Я хорошо помню, кто был скептиком, кто на самом деле не сомневался в наших людях, не сомневался в Украине», — отметил он.

Глава государства поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за веру, поддержку украинского народа и помощь в продвижении к евроинтеграции.

«Благодарим тебя за то, что мы проходим этот путь вместе: заявка (на членство в ЕС — ред.), статус кандидата, переговоры о вступлении, открытие уже двух кластеров. Хотя уже стало очевидно, что сердца Украины и Европы друг к другу давно открыты», — сказал Зеленский.

Реклама

В конце речи он иронически намеком упрекнул Польшу, отобравшую у него орден Белого Орла из-за вопроса УПА.

«Это награда, которую никто не сможет отменить и лишить, потому что слово Украины — твердое», — сказал саркастически президент Украины.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, в Брюсселе после перерыва возобновили переговоры по вступлению Украины в ЕС. 14 июля был открыт шестой кластер — внешние отношения. Европейские чиновники отмечают, что Украина успешно внедряет реформы во время войны.

В конце июня переговоры о вступлении Украины в ЕС затормозили. На заседании рабочей группы по расширению ЕС участники не смогли утвердить результаты скрининга украинского законодательства.

Реклама

Новости партнеров