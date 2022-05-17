Никто не верил, что Азовсталь устоит. А наши герои держатся уже больше двух месяцев - Рыженков

Никто не верил, что Азовсталь устоит. А наши герои держатся уже больше двух месяцев - Рыженков

Несмотря на то, что Азовсталь постоянно находится под обстрелами и полностью окружена, украинские бойцы смогли удерживать ее на протяжении более двух месяцев. Они герои, и ими гордится вся страна. Об этом заявил генеральный директор компании Метинвест Юрий Рыженков в эфире программы Anderson Cooper 360°на канале CNN.

"Никто не верил, что они продержатся почти два месяца. А они сделали это. Они настоящие герои", - заявил Рыженков.

По его словам, все мирные жители были эвакуированы из Азовстали, а сам завод постоянно подвергается массированным обстрелам. Был разрушен военный госпиталь, но медики все еще пытаются оказывать помощь раненым.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь мирным жителям, которые выехали из Мариуполя. Им предоставляется вся необходимая гуманитарная, медицинская и психологическая помощь", - рассказал он.

Как известно, российские войска окружили Азовсталь и все ещё пытаются захватить завод, но он остаётся под контролем украинских военных. Завод уже стал символом непобедимости Украины перед лицом российской военной агрессии.

Владелец завода Ринат Ахметов ранее заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала украинской крепостью. И подчеркнул: заводы в Мариуполе ни при каких условиях не будут работать в условиях российской оккупации.