Никто не вступился: в Польше украинка, защищаясь, убила мужчину, и суд ее оправдал

Никто не вступился: в Польше украинка, защищаясь, убила мужчину, и суд ее оправдал

Женщине угрожало до 9 лет тюрьмы.

В Польше окружной суд в Познани оправдал гражданку Украины, которую обвиняли в убийстве сожителя.

Об этом сообщает wnp.pl.

Суд решил, что женщина действовала в пределах необходимой самообороны. После вердикта женщина расплакалась и поблагодарила суд, сказав что не ожидала такого финала.

В то же время, решение Окружного суда в Познани еще может быть обжаловано в высшей инстанции, если прокуратура подаст апелляцию. Сейчас гражданка Украины свободна и может поехать на родину, где имеет малолетнего ребенка.

Событие произошло в августе 2020 года поздно вечером. 31-летняя украинка во время домашней ссоры схватила нож и несколько раз ударила им своего сожителя. От полученных травм 38-летний мужчина, также гражданин Украины, скончался.

По материалам суда женщина вернулась домой несколько нетрезвой. Ссору начал сожитель, он начал ее избивать. Свидетелями инцидента были еще двое мужчин, но они не вступились в женщину и не мешали ее избиению. Тогда женщина, поднимаясь с пола, схватила лежавший на краю стола нож и ударила им сожителя.

“Обвиняемая оказалась в ситуации, которая угрожала ее здоровью или даже жизни. Преимущество потерпевшей стороны в силе и массе тела было настолько велико, что суд решил, что здесь речь не может идти о превышении пределов необходимой самообороны. Обвиняемая избрала тот способ самообороны, который был эффективным”, — говорится в решении суда.

Следует отметить, что прокуратура просила для женщины 9 лет заключения.

Напомним, что в Варшаве правоохранители задержали украинку, подозреваемую в нескольких кражах. У своих работодателей она угоняла деньги и золотые украшения.

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