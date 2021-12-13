"Никто не забыт, ничто не забыто": Венедиктова назвала направления и вопросы, в которых США будут оказывать поддержку украинским правоохранителям

"Никто не забыт, ничто не забыто": Венедиктова назвала направления и вопросы, в которых США будут оказывать поддержку украинским правоохранителям

Команда Офиса Генпрокурора провела в США 14 официальных встреч.

После визита в Соединенные Штаты Америки украинская генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, в каких направлениях будет происходить сотрудничество и оказываться поддержка со стороны американских партнеров.

В общих чертах о достигнутых договоренностях она рассказала на своей Facebook-странице.

Ирина Венедиктова отметила, что "наши партнеры [в США] прекрасно осведомлены о ситуации в Украине".

“Мы и наши проблемы – приоритет для руководства США. И основной вывод, безусловно, – никто не забыт, ничто не забыто. Уровень вовлеченности силовых ведомств в те вопросы, в которых американские власти видят угрозу своей национальной безопасности – достаточно высок, и я предлагаю об этом помнить”, — написала она.

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В общей сложности команда Офиса Генпрокурора провела более 14 официальных встреч с руководством ряда ключевых органов и их подразделений в Соединенных Штатах. Венедиктова привела их перечень и назвала обсуждаемые направления сотрудничества.

Управление по развитию, поддержке и обучению органов прокуратуры за рубежом (OPDAT) Департамента юстиции США . Обсудили сотрудничество в сфере усовершенствования институционной способности украинской прокуратуры и перспективы взаимодействия OPDAT с Тренинговым центром прокуроров Украины. Наметили перспективные направления взаимодействия: борьба с отмыванием средств, незаконными финансовыми потоками, ювенальная юстиция, противодействие домашнему насилию, экологическим правонарушениям и военным преступлениям.

Обсудили сотрудничество в сфере усовершенствования институционной способности украинской прокуратуры и перспективы взаимодействия OPDAT с Тренинговым центром прокуроров Украины. Наметили перспективные направления взаимодействия: Встреча с заместителем Генерального прокурора США по отделу уголовных дел Кеннетом А. Политом-младшим и его заместителем и советником по международным делам Брюсом К. Шварцом. Обсудили высокий уровень сотрудничества и тесное взаимодействие между Департаментом юстиции США и Офисом Генерального прокурора.

Отдел национальной безопасности, сектор компьютерной преступности и интеллектуальной собственности, Офис международных дел Департамента юстиции США. Обсудили международное сотрудничество в сфере кибербезопасности и борьбы с противоправной деятельностью в сфере интеллектуальной собственности . Остановились на вопросах международной правовой помощи.

. Остановились на вопросах международной правовой помощи. Международное подразделение Сектора по борьбе с отмыванием средств и возврат активов (MLARS) Министерства юстиции США. Обсудили сотрудничество по возвращению активов.

Федеральное бюро расследований. Обсудили актуальные вопросы сотрудничества между институтами и перспективы углубления взаимодействия.

Управление глобального уголовного правосудия Государственного департамента США. Обсудили текущие расследования военных преступлений, а также международное измерение: последующие шаги по завершении предварительного изучения ситуации Офисом Прокурора Международного уголовного суда. Обсудили возможные направления сотрудничества: развитие потенциала подразделения по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и работу Международного совета экспертов, разработку совместных учебных программ для прокуроров и следователей, координацию действий на международной арене для обеспечения успешного преследования военных преступлений.

Встреча с Послом Клинтом Уильямсоном. Обсудили перспективы будущего проекта по расследованию военных преступлений.

Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правоохранительными органами Государственного департамента США. Обсудили вопросы противодействия коррупции и реформе криминальной юстиции в Украине.

Встреча с главой Миссии Международного валютного фонда в Украине Иванной Владковой-Холлар и руководителем юридического департамента МВФ Эммануэлем Матиасом. Обсудили вопросы структурных маяков Меморандума, где соприкасаются органы прокуратуры, и перспективы сотрудничества, в частности в сфере возвращения активов.

Встреча с представителями Атлантического Совета – Послом Джоном Хербстом, Послом Уильямом Тейлором, Мелиндой Херинг, Джонатаном Катцом, Майклом Савкивым, Джорджем Чопковским, Эдвардом Чоу, Эндрю Д'Аньери, Орестом Дейчаковски и Робертом. Обсудили прогресс реформы прокуратуры и необходимость проведения судебной реформы в Украине.

Встреча с вице-президентом Всемирного банка Анной Бьерд. Обсудили сотрудничество в сфере возвращения украденных активов.

Встреча с Джейми Уайтом – заместителем Торгового представителя Соединенных Штатов Америки. Обсудили вопросы защиты инвестиций и интеллектуальной собственности.

Напомним, ранее глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова сообщила, что поручила "активизировать расследование целого ряда уголовных производств" против лиц с "орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".

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