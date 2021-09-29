"Никто не запретит мне убить еще нескольких кошек": в Одесской области ребенок жестоко расправился со щенком

"Никто не запретит мне убить еще нескольких кошек": в Одесской области ребенок жестоко расправился со щенком

Зоозащитники отмечают, что никогда не нужно игнорировать то, как подростки издеваются над животными.

В г. Рени Одесской области несовершеннолетний парень посреди улицы жестоко убил щенка.

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Об этом сообщает общественная организация UAnimals.

На видео видно, как подросток расправляется с щенком. Когда это увидела местная зоозащитница, сразу бросилась спасать животное. В разговоре с женщиной парень заявляет, что он убивал и других животных и утверждает, что "никто не запретит ему убить еще нескольких кошек".

"Сейчас юристы UAnimals уже помогают волонтерке, которая нам написала, составить заявление в полицию. Мы будем прилагать все усилия, чтобы остановить эти преступления и привлечь к ответственности виновных лиц", — сообщили в организации.

Зоозащитники отмечают, что никогда не нужно игнорировать то, как подростки или взрослые издеваются над животными.

"Речь идет не только о защите животных, но и о защите людей. Большинство лиц, сознательно совершают преступления в отношении животных, склонные к жестокости также и к людям. К сожалению, в этом убеждают не только исследования, но и реальные истории, которых с каждым годом становится все больше", — сообщили в UAnimals.

Осторожно, на видео кадры жестокого обращения с животными!

Напомним, в Тернопольской области мужчина жестоко убил щенка и носил его вверх лапками: полиция отреагировала не сразу.

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