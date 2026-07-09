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Нынешний саммит НАТО в Анкаре показал, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности и стабильности. Об этом идет речь в итоговой декларации встречи лидеров Альянса. Документ не содержит упоминания о перспективе членства Украины. В то же время союзники согласились, что Киев «вносит свой вклад в трансатлантическую безопасность», пока европейские союзники и Канада обеспечивают подавляющее большинство помощи Киеву. Ведь администрация Трампа, как известно, приостановила вооруженную и финансовую поддержку Украины.

Переводя с дипломатического языка, Европа и Канада оказывают Украине всестороннюю поддержку для сдерживания России, чтобы в том числе и самим подготовиться к возможной будущей войне. Ведь военный выход США из Европы, который в администрации Трампа называют «НАТО 3.0», — свершившийся факт. А непостоянная поддержка Соединенными Штатами своих союзников, которая сегодня есть, а завтра ее нет, остро подняла вопрос обеспеченности европейского континента собственными средствами сдерживания. Речь идет как о системах ПВО, так и о крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракетах. В этом Европа долго полагалась на США.

Украина выигрывает для Европы время на перевооружение, пытаясь увеличить для Путина цену продолжения войны. Острый дефицит топлива, начинавшийся с временно оккупированного Крыма в конце мая, охватил уже всю Россию. И украинские дальнобойные санкции не собираются на этом останавливаться. Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что у России нет никаких шансов выиграть эту войну. Но как ее остановить и прийти хотя бы к сталому прекращению огня ни Трамп, ни европейские лидеры не знают. Хотя президент США продолжает настаивать, что Путин хочет закончить войну.

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Что осталось за кадром саммита НАТО в Анкаре? Почему на пятом году полномасштабной войны Запад не хочет сделать действенных шагов, чтобы остановить Россию? Читайте в материале ТСН.ua.

Претерпеть Трампа: Европе нужно американское оружие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал саммит НАТО в Анкаре успешным и даже историческим. Возможно, он стал таким же для Турции, которая, по словам Эрдогана, среди немногих союзников по Альянсу производит собственные истребители, танки, корабли и системы ПВО.

Мало кто об этом говорит, но на пятом году полномасштабной войны, когда Россия постоянно бьет по Украине «Калибрами», «Искандерами», «Кинжалами», «Цирконами» и т.д., у европейских стран-членов НАТО нет собственных аналогов баллистических и гиперзвуковых ракет. А европейские крылатые ракеты уступают российским по дальности. Не говоря уже о том, что, по словам еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса, Россия за год производит в 8 раз больше ракет, чем страны-члены ЕС.

В четверг, 9 июля, во время выступления в Бундестаге по возвращении из Анкары Фридрих Мерц объявил, что США продадут Германии крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Хотя на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне администрация Джо Байдена объявила о развертывании Tomahawk в ФРГ, вместе с зенитными и противокорабельными ракетами, а также гиперзвуковым оружием, чтобы защитить Европу хотя бы от российских «Искандеров» в Калининграде, пока союзники не за союзники. Однако Пентагон отменил это решение, сообщив об этом Берлину вместе с намерением вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих.

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ТСН.ua уже писал, что частично эти решения администрации США были продиктованы оскорблением Трампа на европейских союзников, отказавшихся присоединиться к войне против Ирана. Собственно, на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что перемирию с Ираном конец, возобновив авиаудары. Однако союзники почти никак на это не отреагировали. Как и на заявление президента США о том, что дальнейший вывод американских войск из Европы будет зависеть от Гренландии, а также его угрозе остановить торговлю с Испанией, если та не увеличит свои оборонные расходы.

Джон Болтон, советник Трампа по нацбезопасности во время его первого президентского срока, советует союзникам просто претерпеть действующего президента США и сохранять хоть какое-то подобие живого НАТО.

«Приоритетом должно быть „не навреди“, особенно в вопросах Украины и Ирана. Целью должно быть, чтобы до 20 января 2029 года (до инаугурации следующего президента США — Ред.) сохранилось хоть какое-то подобие живого НАТО. Какими бы ни были эмоции лидеров по поводу Трампа — это не время получать баллы для личной или национальной политической повестки дня», — считает Болтон.

Европейцы отлично понимают, что без американского оружия им не обойтись, пока их ВПК не встанут на ноги. Администрация Трампа, военно-репутационно ослабленная войной в Иране, которую не может ни выиграть, ни завершить, тоже сейчас не пойдет на еще больший конфликт с Европой. Поэтому в этом году саммит НАТО в Анкаре можно назвать скорее сохранением статус-кво, чем прорывным или богатым какими-либо значимыми решениями.

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Лицензия на Patriot: Трамп изменил отношение к Украине

В то же время безусловным позитивом саммита НАТО в Анкаре можно считать встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, где президент США заявил о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков в системы ПВО Patriot.

«Одна птичка мне нашептала о факте, что мы дадим им право делать Patriot. Мы покажем им, что делать это очень сложно. Но вы умеете делать сложное быстро. Мы говорили о том, что дадим вам лицензии делать Patriot. Это оборонительное оружие, которое мне нравится больше, чем наступательное», — заявил Трамп, добавив, что готов предоставить (очевидно, продать через механизм PURL — Ред.) Украине некоторые ракеты-перехватчики к системам Patriot из американских запасов.

Это действительно прорывное и победоносное решение не только для Украины, но и для Европы в целом, имеющей только франко-итальянский ЗРК SAMP/T. ТСН.ua уже писал, что война на Ближнем Востоке существенно истощила американские запасы оружия. По их пополнению, как отмечает американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS), может уйти от 3 до 5 лет. А это как раз ракеты Tomahawk, ракеты-перехватчики к системам Patriot и т.д.

Всего за год США могут произвести до 650 перехватчиков к системам ПВО Patriot с возможностью масштабирования до 2 тыс. к 2030 году. У Японии есть американская лицензия на производство этих ракет. Правда, объемы достаточно низкие — всего до 50 единиц в год. К концу 2027 года совместное производство «петриотов» будет развернуто в Германии. Правда, объемы тоже будут незначительными — до 180 ракет в год.

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Как пишут Bloomberg и The New York Times, производство перехватчиков к Patriot американской Lockheed Martin Corp. в Украине будет сложной задачей как учитывая контроль над технологиями, перегруженные цепи поставок, обучение персонала, так и то, что новый завод станет приоритетной целью для российских атак. В то же время, по словам министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша, производство может начаться уже через несколько недель.

«Польша входит в четыре страны НАТО, кроме Польши, это Германия, Швеция и Нидерланды, которым в Анкаре предоставлен статус страны, в которую могут быть переданы технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot. Польша — одна из стран, определенных СШ для этого производства и обслуживания, поэтому мы будем сотрудничать с Украиной и здесь», — заверил польский министр.

Что касается переговорного процесса, который, как констатировал госсекретарь США Марко Рубио, в треугольнике США-Украина-Россия зашел в тупик, Трамп спросил Зеленского во время переговоров в Анкаре: «Вы поедете в Москву?». Речь об ответе Кремля на постоянные призывы президента Зеленского к Путину наконец-то встретиться, чтобы положить конец войне, провести такие переговоры в Москве.

«Это сложно, там сейчас много украинских дронов в небе, это будет опасно», — пошутил Владимир Зеленский.

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В НАТО считают, что окно возможностей для Украины — преимущество на поле боя и действенные дальнобойные санкции — будет длиться 6-9 месяцев. А президент Чехии Петр Павел убежден, что у Украины и союзников есть в запасе всего два месяца для возобновления переговоров, прежде чем Путин может объявить общую мобилизацию в России после выборов в Госдуму в конце сентября этого года.

Дата публикации 20:03, 08.07.26 Количество просмотров 68 Сенсация от Трампа! Заявление американского президента, о котором Украина только мечтала

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