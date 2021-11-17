"Никто ничего не делал, и даже кислородом не обеспечили": в Харькове женщина обвинила медиков в смерти отца

"Никто ничего не делал, и даже кислородом не обеспечили": в Харькове женщина обвинила медиков в смерти отца

По словам дочери умершего пациента, ее отцу не оказывалась медицинская помощь в медучреждении.

В Харькове женщина обвиняет медработников хирургии Харьковской городской многопрофильной больницы №18 в смерти отца. Она утверждает, что после госпитализации мужчине медицинская помощь не оказывалась, а пациента даже кислородом не обеспечили.

Об этом она анонимно рассказала в телеграмм-канале "Типичный Харьков".

По словам женщины, ее папу доставили в 18-ю горбольницу вечером 11 ноября. Утром, когда она приехала узнать о его состояние, ей сказали, что он умер.

"Никто за ночь ничего не сделал, дежурный врач, видя состояние, не обеспечил папу кислородом. И никто не позвонил и не сообщил о смерти. Только когда я приехала в больницу утром узнать состояние папы и узнать, какие препараты нужны, врач-хирург отделение по-хамски сказал просто: "Он умер", и что мой папа с сатурацией 80 уже был не житель, и не было смысла что-то ему делать. Сказал, что он умер вечером, а в морге я узнала, что папа умер в 8:20 утра. На смене следующего дня, 12 ноября, дежурный врач в хирургии был с запахом алкоголя", — рассказала женщина.

Она также рассказала – за то, чтобы забрать тело усопшего с нее требовали 4500 гривен и никаких чеков ей не предоставили.

ТСН.ua обратился за комментарием к руководству 18-й больницы по поводу этой ситуации. И.о. главного врача Яна Апалькова сказала, что ей трудно прокомментировать событие, поскольку фамилия пациента, о котором идет речь в публикации и его имя, неизвестна.

"Родных пациентов, которые попадают в хирургическое отделение, мы сразу предупреждаем, что у нас в отделении только кислородные концентраторы. Не имея фамилии пациента, я не могу выяснить, что произошло", — сказала Яна Апалькова.

Напомним, что в Харькове расследуют врачебную ошибку акушерки-гинекологии, из-за которой скончались двое новорожденных.

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