"Никто никого выгораживать не будет": Арахамия сообщил об исключении из "Слуги народа" Гунька и Торохтия

В "Слуге народа" заявили, что не собираются "выгораживать" коррупционеров в своем составе.

Нардепов Анатолия Гунько и Богдана Торохтия исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом 10 августа сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Завершили все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции", — сообщил он.

По словам Арахамии, политическое решение было принято сразу, а юридические вопросы требовали определенного времени.

"Дальше пусть работают правоохранительные органы, никто никого выгораживать не будет", — подчеркнул глава фракции.

Он также призвал другие фракции "жить по-новому и очищаться от негодяев, которым не место в политике".

Напомним, 9 августа, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату от фракции "Слуга Народа" Анатолию Гунько, подозреваемого в коррупции. Он за 85 тыс. дол. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Депутата задержали "на горячем".

В то же время семья Богдана Торохтия во время войны приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQS за семь миллионов гривен. СМИ нашли доказательства того, что нардеп выезжал на море за границу во время военного положения, а его жена во время войны приобрела квартиру и помещение в Болгарии, в курортном городе Несебр и квартиру в центре Киева.

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