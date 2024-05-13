"Никто сразу пиксель не наденет и на фронт не поедет": в ТЦК обратились к украинцам

Уже в эту субботу, 18 мая, вступает в силу новый закон о мобилизации. Всем мужчинам от 18 до 60 лет нужно будет обновить свои данные в ТЦК и СП. Это нужно сделать в течение 60 дней, в противном случае уклоняющимся грозят штрафы, объявления в розыск, возможный арест имущества и другие санкции.

Об этом напоминает Служба по связям с общественностью Одесского областного ТЦК и СП.

"Не надо ждать. Обновите свои данные уже на следующей неделе ", – говорится в сообщении.

Это, в частности, позволит снизить нагрузку на ТЦК и СП.

"Бояться не надо, не верьте вражеским фейкоробам — никто сразу "пиксель" не наденет и на фронт не поедет. Посетите районный ТЦК и СП или Центр предоставления административных услуг, или зарегистрируйтесь в электронном кабинете (он заработает именно 18 мая) и обновите свои данные", — добавили в сообщении.

Добавим, в Украине новый закон о мобилизации вступает в силу уже с субботы, 18 мая. С этого же дня для украинцев изменятся правила пересечения границы.

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