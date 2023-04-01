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"Нимесил is the new гречка": украинцы взорвались мемами из-за продажи лекарств по рецепту (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1310
Время на прочтение
1 мин
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"Нимесил is the new гречка": украинцы взорвались мемами из-за продажи лекарств по рецепту (фото)

Фото: из открытых источников

С апреля все рецептурные лекарства должны выписывать по рецепту.

С 1 апреля 2023 года отпуск всех рецептурных лекарств в Украине будет осуществляться только по рецепту. С утра 31 марта в Сети публиковали фото очередей в аптеках по всей Украине, когда люди пытались успеть закупить лекарство без рецепта.

В Сети отреагировали на эти события и создали ряд мемом — смотрите на ТСН.ua.

Фото: из открытых источников / ©
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников / ©
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников / ©
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников / ©
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников / ©
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников / ©
Фото: из открытых источников

Напомним, украинцы штурмовали аптеки – какие лекарства с 1 апреля можно приобрести только по рецепту.

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Дата публикации
Просмотры
1310
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