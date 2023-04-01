"Нимесил is the new гречка": украинцы взорвались мемами из-за продажи лекарств по рецепту (фото)

С апреля все рецептурные лекарства должны выписывать по рецепту.

С 1 апреля 2023 года отпуск всех рецептурных лекарств в Украине будет осуществляться только по рецепту. С утра 31 марта в Сети публиковали фото очередей в аптеках по всей Украине, когда люди пытались успеть закупить лекарство без рецепта.

В Сети отреагировали на эти события и создали ряд мемом — смотрите на ТСН.ua.

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Нимесил is the new гречка — Freel Фрил (@FreelFreel) March 31, 2023

В будущем Корвалол и Нимесил можно будет купить методом "закладок" pic.twitter.com/bfGPHIlxcO – Vilna Poltava (@vilnpoltava) 31 марта, 2023

Прикол о Нимесиле pic.twitter.com/EYMRfKEqAF — Ромич Ромаро (@danceromaro) April 1, 2023

Покупаю Нимесил pic.twitter.com/ir19gX9MEA — PhD Бля водный чип накрылся (@antonohaio) 31 марта, 2023

Напомним, украинцы штурмовали аптеки – какие лекарства с 1 апреля можно приобрести только по рецепту.

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