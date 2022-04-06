Нижняя палата парламента Чехии признала Голодомор геноцидом украинского народа

Память жертв голодоморов в Украине чествуют ежегодно в четвертую субботу ноября.

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии признала Голодомор в Украине в 1932-33 годах геноцидом украинского народа.

Об этом в Twitter 6 апреля сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Палата депутатов чешского парламента только что единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 гг. актом геноцида Украинского народа", — написал он и пообещал в скором времени предоставить детали.

Палата депутатов чешского парламента только что единогласно признала Голодомор в Украине в 1932-33 гг. актом геноцида Украинского народа. Подробности впоследствии. — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 6 апреля 2022

Следует отметить, что Палата депутатов парламента Чехии накануне также приняла постановление, в котором осудила военные преступления, совершенные Россией в Украине.

Голодомор – это геноцид украинской нации, совершенный руководством Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным путем искусственно созданного массового голода с целью уничтожения украинцев и их попыток построить самостоятельное, независимое от Москвы украинское государство.