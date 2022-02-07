"Низкая" вероятность вторжения РФ и открытие границ в Австралии. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Министерство обороны Украины оценивает вероятность значительной эскалации конфликта со стороны Российской Федерации как низкую. Читать дальше –>
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении Европейского Союза и США укрепить энергетическую безопасность Украины. Читать дальше –>
- Государственные границы Австралии c 21 февраля впервые почти за два года откроются для иностранных граждан. Читать дальше –>
- Чрезвычайное положение объявили в канадской столице Оттаве на фоне протестов против карантинных ограничений и обязательной вакцинации от COVID-19, которые продолжаются уже десять дней подряд. Читать дальше –>
- Кандидат в президенты Франции от "Республиканцев" Валери Пекресс на русском языке призвала Россию отказаться от войны с Украиной. Читать дальше –>