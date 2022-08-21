Низкие цены не помогли: туристический поток в оккупированный Крым вдвое снизился

В 2022 году туристический поток во временно оккупированный Крым снизился вдвое.

К аннексированному полуострову россияне отказывались ехать даже несмотря на низкие цены.

Об этом сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос на отдых в Крыму снизился вдвое. Оккупированный полуостров потерял популярность среди россиян еще даже перед "хлопком" в Новофедоровке. Ромашкин добавил, что по сравнению с другими российскими курортами цены в Крыму в этом году не выросли.

В России в этом году не популярны и другие черноморские курорты. Так, туристический поток в Анапу упал на 12%, в Сочи – на 2-3%.

Напомним, в ISW рассказали, как "хлопок" в Крыму вызвал возмущение среди россиян.

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