Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Низкие цены не помогли: туристический поток в оккупированный Крым вдвое снизился

Дата публикации
Просмотры
1230
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Низкие цены не помогли: туристический поток в оккупированный Крым вдвое снизился

Фото из открытых источников

В 2022 году туристический поток во временно оккупированный Крым снизился вдвое.

К аннексированному полуострову россияне отказывались ехать даже несмотря на низкие цены.

Об этом сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Он заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос на отдых в Крыму снизился вдвое. Оккупированный полуостров потерял популярность среди россиян еще даже перед "хлопком" в Новофедоровке. Ромашкин добавил, что по сравнению с другими российскими курортами цены в Крыму в этом году не выросли.

В России в этом году не популярны и другие черноморские курорты. Так, туристический поток в Анапу упал на 12%, в Сочи – на 2-3%.

Напомним, в ISW рассказали, как "хлопок" в Крыму вызвал возмущение среди россиян.

Читайте также:

Оккупанты в Крыму такой "наглости" не ожидали - новые взрывы в Севастополе и Евпатории

Оккупанты в Крыму такой "наглости" не ожидали - новые взрывы в Севастополе и Евпатории

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация