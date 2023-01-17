НКРЭКУ оштрафовала облэнерго в трех областях из-за несправедливых отключений света: детали

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг оштрафовала "Черновцыоблэнерго", "Волынеблэнерго" и "Винницаоблэнерго" из-за несправедливых графиков отключения света потребителям.

Об этом говорится в сообщении на сайте НКРЭКУ.

Проверку операторов системы распределения провели из-за многочисленных жалоб потребителей. Проверки охватывали деятельность компаний в течение ноября – декабря 2022 года.

Отмечается, что облэнерго неравномерно применяли графики отключения света без соблюдения принципа социальной справедливости. Кроме того, они неправильно информировали потребителей о перерывах в электроснабжении, в частности, через собственные вебсайты.

Следовательно, НКРЭКУ решила оштрафовать эти облэнерго на 85 тыс. грн и обязала в дальнейшем соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения. Кроме того, Нацкомиссия наложила административные взыскания в размере 1700 грн и на их руководителей.

Отключение света в Украине

С октября россияне начали целенаправленно разрушать объекты критической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС и ТЭЦ. В результате повреждений в Украине возник дефицит электроэнергии в сети, энергетики начали применять ограничения потребления – были введены почасовые графики отключения света. Однако из-за перегрузки системы также применяются аварийные отключения, которые невозможно предсказать, то есть свет выключают вне заявленных графиков.

По состоянию на вторник, 17 января, в Украине снова наблюдается значительный дефицит электроэнергии. В шести областях Украины уже применены аварийные отключения света.

​Читайте также: