НКВД 80 лет назад начал массовые расстрелы в тюрьмах на западной Украине: уничтожили более 20 тыс. человек

НКВД 80 лет назад начал массовые расстрелы в тюрьмах на западной Украине: уничтожили более 20 тыс. человек

Большинство жертв преследовали по политическим убеждениям.

Проходят 80 годовщину массовых расстрелов в тюрьмах Западной Украины: в течение двух недель советская власть, отступая перед нацистами, уничтожила более 20 тысяч человек. Большинство из них преследовали по политическим убеждениям.

О событиях этих дней в 1941 году — в сюжете Сніданку з 1+1.

Около 24 тысяч расстрелянных людей: преступление, от которого советская власть открещивалась и пыталась скрыть. Все произошло в июне 1941 года во время наступления нацистских войск. Начало боевых действий на территории Украины стало приговором для украинских узников, находившихся в тюрьмах на западе нашей страны.

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"Советская власть не хотела отпустить — то есть она не считала этих заключенных за людей. Им легче было их уничтожить, чем отпустить на волю", — говори представитель Института национальной памяти на Волыни Леся Бондарук.

Эвакуация заключенных в другие тюрьмы провалилась в первые дни. Из-за нехватки вагонов и переполненные тюрьмы советская власть наскоро печатала приказы о казни. Первыми расстреливали тех, кого обвинили в "контрреволюционных преступлениях": "Происходили просто массовые расстрелы. Те расстрелы касались не только осужденных. Было очень много людей, которые просто содержались во время следствия", — говорит ученая.

Большинство тогдашних заключенных — это политики, религиозные деятели, представители интеллигенции и активисты национально-освободительного движения. Все, кого боялась и жестоко уничтожала тогдашняя власть. Уже позже, в 1944 году, специальные комиссии, обвинят в этих преступлениях Германию. Однако воспоминания очевидцев и рассекреченные документы показывают всю жестокость советской власти.

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