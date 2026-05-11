НЛО над Украиной могут быть новым оружием РФ: "Флэш" раскрыл подробности

НЛО (иллюстративный фото)

Реклама

Вооруженные силы Украины уделяют особое внимание неидентифицированным летающим объектам (НЛО), поскольку за ними может скрываться новое вооружение противника.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов «Флэш».

НЛО в Украине — что известно

По словам эксперта, после того как в 2023 году он обнародовал видео с фронта с неизвестным объектом, к нему обратились представители профильной государственной структуры. Эта организация занимается подобными вопросами в Украине еще с советских времен.

Реклама

Сергей Флеш подчеркнул, что с началом полномасштабного вторжения изучение таких объектов в воздушном пространстве страны превратилось в сугубо военную задачу.

«Поэтому не только США занимаются подобными вопросами, ведь за понятием НЛО может скрываться новое оружие нашего противника», — отметил специалист.

НЛО на фронте.

Пока украинская разведка собирает данные о необычных явлениях в небе, которые фиксируют военные или гражданские. Свидетелей, у которых есть видеоматериалы с подтверждением неидентифицированных летающих объектов, просят отправлять их на официальную почту Главного управления разведки (ГУР): uap@gur.gov.ua.

Специалисты подчеркивают, что такие наблюдения могут быть критически важны для безопасности страны и идентификации новых технологий, которые использует враг на фронте.

Реклама

Война в Украине — последние новости

Напомним, российские войска начали применять беспилотники Гербера как носители для сброса FPV-дронов с боеприпасами. Опасные предметы находят на крышах жилых домов и на улицах городов.

Также ситуация на передовой в начале года продемонстрировала динамику, которую еще несколько месяцев тому назад трудно было спрогнозировать: украинские силы начали освобождать больше территорий, чем удается оккупировать российской армии.

К слову, одной из главных причин снижения темпа продвижения РФ на поле боя в Украине стали дроны, изменившие характер всей войны. Массовые прорывы бронетехники практически исчезли, а тактика россиян по использованию малых групп не дает ощутимых результатов.

Новости партнеров