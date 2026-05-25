НМТ 2026: репетитор раскрыла 4 ловушки украинского языка, которые "валят" абитуриентов

В Украине началась основная сессия НМТ. Чтобы помочь абитуриентам, репетитор Наталья Сорокина разобрала в своем видео самые коварные темы украинского языка.

Об этом она рассказала в соцсети TikTok.

Ошибка 1 — «кОпчений» или «копчЕний»

В частности, специалист обратила внимание на вариативность ударения в слове «копчений», которая зависит от контекста и принадлежности к определенной части языка.

«На самом деле оба варианта верны. КОпчений с ударением на первый слог — это причастие, копчЕний с ударением на второй слог — это прилагательное», — пояснила она.

Согласно этому правилу, правильно говорить «сало, кОпчене на дровах» (поскольку есть зависимое слово), но «копчЕне сало».

Ошибка 2 — «більшість» и «меншість»

Следующая распространенная ошибка касается координации подлежащего и сказуемого, когда подлежащее выражено собирательными существительными наподобие «більшість» или «меншість».

«Если подлежащее выражается словами „більшість“, „меншість“, сказуемое ставим в форму единственного числа. Більшість — это она, именно поэтому „більшість студентів відповіла“», — отметила Сорокина.

Ошибка 3 — какого рода слово «бешамель»

Отдельно репетитор выделила языковые нормы относительно заимствованных слов и правописания имен собственных. Она напомнила о правильном роде существительного «бешамель».

«Бешамель — это существительное женского рода, поэтому „смачна бешамель“», — сказала репетитор.

Ошибка 4 — патронимы

Наталья Сорокина также напомнила о патронимах и рассказала о вариативности образования форм отчества от имени Микола.

«От имени Микола можно образовать два мужских отчества: Миколович, Миколайович и два женских отчества: Миколівна, Миколаївна. Поэтому оба варианта верны».

Напомним, накануне НМТ учащиеся активно повторяют правила украинского языка. Часто возникает сомнение в написании слова «ссавці». Нужно удвоение — объясняем дальше.

Ранее мы писали, из-за обстрелов и длительных тревог психоэмоциональное состояние выпускников может ухудшиться прямо во время теста. Но они имеют полное право составить НМТ позже.

