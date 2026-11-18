НМТ-2027 / © ТСН

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В следующем 2027 году Национальный мультипредметный тест (НМТ) могут провести по привычной модели с четырьмя предметами, тремя обязательными и одним по выбору поступающего. Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №15440, закрепляющий основные параметры тестирования.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, комментируя решение комитета.

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По его словам, документ предусматривает сохранение формата НМТ, который применялся в предыдущие годы.

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НМТ-2027 будет состоять из четырех предметов

Национальный мультипредметный тест будет состоять из четырех обязательных предметов — украинского языка, математики и истории Украины, а также четвертого предмета, который поступающий будет выбирать самостоятельно.

В то же время, другие организационные параметры тестирования — количество дней, продолжительность экзамена, дополнительные сессии и возможность пересдачи — будет определять Министерство образования и науки Украины.

Почему важно определиться с форматом НМТ заранее

Бабак отметил, что часть депутатов может настаивать на рассмотрении законопроекта в два чтения, что будет предусматривать возможность внесения поправок. В частности, во время такого процесса могут попытаться изменить список обязательных предметов или другие параметры тестирования.

По его мнению, затягивание принятия решения создаст дополнительную неопределенность для школьников, которые уже начали подготовку к вступительным экзаменам по нынешней модели.

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«Жаль, что они не понимают ни закономерностей образования, ни того, что дети просят определенности уже сейчас, а не весной», — написал он.

Он также подчеркнул, что в случае рассмотрения документа в два чтения окончательное решение может быть принято только в следующем году. Это, по его оценке, лишит абитуриентов возможности заранее понимать, к каким предметам готовиться.

Что раньше говорили о возможных изменениях в НМТ

Дискуссии относительно формата НМТ-2027 шли вокруг нескольких предложений: сокращение тестирования до трех предметов, проведение экзамена в два дня и введение второй попытки.

Однако директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью ZN.UA объясняла, что любые изменения требуют времени, ресурсов и серьезной организационной подготовки.

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В частности, двухдневный формат означает необходимость повторно распределять участников между временными экзаменационными центрами, привлекать больше помещений и работников, а также изменять технические системы регистрации и учета результатов.

Вакуленко также предостерегала, что сокращение НМТ до трех предметов может повлиять на вступительные возможности абитуриентов, которые готовятся к профильным дисциплинам. Например, при поступлении на инженерные специальности преимущество может получить абитуриент с высшим баллом по истории, а не тот, кто лучше знает физику, если профильный предмет исключат из тестирования.

Напомним, ранее уже говорилось, что Министерство образования Украины планирует изменить НМТ, чтобы сделать экзамен проще и менее стрессовым для выпускников. Сообщалось о возможных изменениях в сдаче школьниками национального мультипредметного теста-2027.

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