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НМТ-2027: отменят ли математику и можно ли будет пересдать тест
Украинским абитуриентам могут предложить другой подход к сдаче национального мультипредметного теста в следующем году.
В Министерстве образования и науки сейчас работают над возможными изменениями в сдаче школьниками национального мультипредметного теста-2027, однако окончательного решения о новом формате еще нет.
Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал во время брифинга на конференции «Августа 2026» 18 августа.
Одним из вариантов, рассматриваемых в ведомстве, является возможность повторной сдачи НМТ. Таким образом, хотят уменьшить психологическое давление на выпускников, для которых результат одного тестирования может оказывать непосредственное влияние на поступление.
«Мы будем работать с коллегами, чтобы сделать НМТ эффективным и менее стрессовым для наших соискателей образования», — отметил он.
Математику по НМТ убирать не планируют
Один из вопросов, который может больше всего интересовать будущих поступающих, — судьба математики в тесте.
По словам Бутенко, математика должна остаться в НМТ. В то же время, МОН допускает изменения до самого теста: могут пересмотреть количество задач или их сложность.
То есть речь не идет об исключении математики из перечня предметов, а о возможной корректировке того, как именно поступающие будут выполнять задачи по этому предмету.
Что могут изменить для поступающих
Просмотр процедуры НМТ предполагает не только вопрос содержания теста. В МОН хотят сделать систему более гибкой.
В частности, среди возможных новшеств называют повторную сдачу теста. Это могло бы дать поступающим дополнительный шанс улучшить результат и одновременно снизить уровень стресса во время основного тестирования.
В то же время министр не представил готовую модель НМТ-2027. Пока специалисты только нарабатывают возможные варианты.
Почему решили пересмотреть НМТ
По словам Бутенко, действующие нормативные правила пока разрешают проводить тестирование в нынешнем формате. Однако после обсуждения проблем, возникших во время нынешней вступительной кампании, президент поручил пересмотреть процедуру.
Поэтому окончательно говорить о конкретных правилах НМТ-2027 пока рано. МОН должен определиться, какие изменения будут целесообразными и как их реализовать.
Пока известно лишь об основных направлениях работы: уменьшении нагрузки на поступающих, возможности более гибкого прохождения тестирования и потенциальной пересдачи. При этом математика, по словам Министра, останется в НМТ.
Ранее стало известно, что в Украине будет пересмотрен формат Национального мультипредметного теста, чтобы максимально защитить детей от лишнего стресса в условиях постоянных воздушных тревог и отключений света.