НМТ по английскому языку "провалили" даже американец и британка с высшим образованием

НМТ / © Getty Images

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Украинская преподавательница английского языка Андриана Паук провела эксперимент. Американец и британка, оба с высшим образованием и опытом преподавания, не смогли набрать даже 160 баллов на НМТ по английскому языку за 2024 год.

Об этом пишет Андриана Паук на странице Facebook.

По словам Андрианы Паук, результаты эксперимента подтверждают, что тест НМТ «некачественный и некомпетентный». Она критикует не только запутанные вопросы, но и разную сложность тестов в разные дни. Это подвергает сомнению прозрачность оценки.

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Сообщение в Facebook Андрианы Паук. / © Facebook

Участники эксперимента — американец и британка, свободно владеющие английским и опытом преподавания языка в Китае. Они прошли тест НМТ за 2024 год. Однако их результаты оказались неожиданными: американец набрал 157 баллов, а британка — 153 балла.

Оба носителя языка отметили, что тексты для чтения были понятны, но вопросы к ним оказались чрезвычайно запутанными.

«Они читают текст, и им все ясно, как белый день. Но они не могут ответить на этот вопрос. Потому что вопросы созданы так, чтобы максимально запутать, а не проверить знание языка», — объясняет преподавательница.

Андриана Паук удивляется, какой уровень языка должны иметь выпускники, чтобы успешно сдать тест. Особенно, когда даже носители языка не могут преодолеть барьер в 170 баллов, который считается высоким. По ее мнению, задачи НМТ не отвечают реальной языковой компетенции. Преподаватель выражает обеспокоенность, что из-за таких тестов Украина может потерять талантливую молодежь, которая выберет обучение в соседних странах, где НМТ по английскому не требуется для поступления.

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Напомним, МОН изменяет правила поступления в аспирантуру в 2025 году и вводит дополнительный тест по методологии.

В этом году поступающие в аспирантуру должны сдать не только единый вступительный экзамен (ЕВИ), но и новое единственное вступительное испытание по методологии научных исследований (ЕВР).