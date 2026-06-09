НМТ в Одесской области растянулся на 13 часов: в УЦОКО объяснили, почему не остановили экзамен

Экзамен / © ТСН

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Из-за долгих воздушных тревог выпускники в Одесской области составляли НМТ почти 13 часов. Школьникам несколько раз предлагали перенести экзамен на другой день, но вместе с родителями они захотели закончить тест сразу.

Об этом в комментарии «УП. Жизнь» рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко.

В Одессе составляли НМТ почти 13 часов — что известно

По ее словам, правила позволяют перенести экзамен, если тревога длится суммарно более 2,5 часов. Однако абитуриенты сознательно избрали оставаться в укрытиях до завершения теста.

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«Все оставшиеся участники для прохождения оценки после этого срока — это те, кому предложили принять участие в дополнительной сессии, но они отказались. Участники напоминали несколько раз о том, что они могут в любой момент прекратить прохождение тестирования и написать заявление на участие в дополнительной сессии. Они хотели получить результаты именно в этот день, поэтому приняли такое решение», — сказала Татьяна Вакуленко.

Руководитель ведомства пояснила, что руководство экзаменационного пункта имеет право остановить тестирование при таких условиях. Но в этом случае организаторы пошли навстречу просьбам поступающих и их родителей.

«На самом деле, это огромная работа работников временных регуляционных центров, когда они по запросу участников работают в течение такого большого времени. Мы бы хотели иметь ограничения на продолжительность, но понимаем, что это очень ограничит права самих поступающих и поступающих», — отметила директор УЦОКО.

Питание в укрытиях и исключения из правил

Татьяна Вакуленко также объяснила, что центры тестирования не обязаны кормить подростков во время многочасового ожидания в укрытиях.

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«Мы предлагаем участникам иметь с собой напитки и еду для перекуса, которые они могут употребить в течение 20-минутного перерыва. В большинстве временных регуляционных центров были на месте родители (они об этом пишут), привозившие еду и напитки своим детям. Этот вопрос решался на местах. Участников просили прекратить оценку и согласиться на дополнительную сессию, но в большинстве случаев они этого не хотели, и тогда родители их поддерживали на месте и приносили в укрытие воду и пищу», — сообщила руководитель учреждения.

Она добавила, что по стандартным правилам пользоваться мобильными телефонами во время тревоги запрещено. Однако из-за экстремальной продолжительности пребывания в укрытии школьникам из Одесщины сделали исключение и позволили воспользоваться гаджетами, чтобы связаться с родителями.

НМТ 2026 в Украине — последние новости

Напомним, в Одессе разгорелся скандал из-за НМТ. В Сети люди жалуются, что их дети пишут экзамен более 12 часов из-за воздушной тревоги в городе и области.

В свою очередь организаторы объяснили, что делать поступающим в случае воздушной тревоги или ночной атаки. Если абитуриент по этому поводу не смог попасть на экзамен, он имеет право сдать его во время дополнительной сессии.

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Ранее мы писали, что в Виннице выпускница Ангелина Диденко заявила о серьезных технических проблемах во время сдачи Национального мультипредметного теста (НМТ) и требует предоставить ей право пройти испытания повторно во время дополнительной сессии.

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