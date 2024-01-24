"Но ведь у вас шестеро детей": история многодетного отца, который на фронте потерял ногу

Ему как отцу шести детей, из которых трое несовершеннолетних, сначала отказали в мобилизации.

47-летний украинский военнослужащий Руслан Марущак ушел на фронт добровольцем во второй день полномасштабного вторжения. В военкомате сначала мужчину не хотели брать, потому что он многодетный отец и имеет 6 детей.

Историю Руслана, который был тяжело ранен и потерял на фронте ногу, рассказывает "Радио Свобода".

"Но ведь у вас шестеро детей. Как вы пойдете воевать?"

Руслан Марущак рассказывает, что пришел в военкомат в Киевской области 25 февраля 2022 года. Он не имел военного опыта и до войны занимался строительством. Ему как отцу шести детей, из которых трое несовершеннолетних, тогда отказали в мобилизации.

Однако Руслана это не остановило, и он как доброволец попал в группу быстрого реагирования 114-й отдельной бригады терробороны, выполнявшей задачи в Киеве и области. После того, как врага выгнали из-под столицы, он вместе с побратимами воевал в Донецкой и Луганской областях.

"Меня спрашивали: "Но у вас шестеро детей. Как вы пойдете воевать, оставите семью?". Я отвечал: "Когда ко мне во двор зайдут россияне, то что, я должен стать за спинами своих детей?".

То есть, должен прикрыться своими детьми? Мне не знали, что ответить. Я поговорил с детьми и написал заявление добровольцем. Война свела меня с такими побратимами, что с них хочется брать пример, равняться на них", – вспоминает защитник.

Как получил ранение

Руслан получил 10 октября 2022 года в Ямповке Донецкой области во время вражеского массированного артобстрела.

Боец рассказывает, что при обстреле часть бойцов осталась в окопах, а часть спустилась в подвал на одном из сельских подворий. Он был во второй группе.

"Это какой-то был подвал три на четыре метра. Мы туда спустились, он был перекрыт плитами. Но туда залетела российская ракета "Град", она пробила сбоку землю, залетела внутрь и взрыв произошел уже внутри. Повезло, что остался жив", – рассказывает Марущак.

Моральное состояние после ранения

Боец признает, что первые дни после ранения для него более сложны в эмоциональном плане.

"Я не мог согласиться с тем, что получил ранение при таких условиях. Почему не на поле боя, не во время штурма, не тогда, когда шел вперед в атаку, а как-то так оно произошло бессмысленно? Это спрашивал и спрашивал. Никак не мог воспринять, потому что столько ребят там, на передовой", – размышляет боец.

Он отмечает, что многие его побратимы – опытные военные, профессиональные воины, которые имели военную подготовку, к сожалению, погибли.

"Люди, отдавшие военной профессии по 30-35 лет, профессиональные военные тоже погибают. Для меня было хуже всего, что не смогу вернуться к побратимам, что меня это ранение выбило из колеи", – говорит защитник.

Однако он сумел взять себя в руки, лечится и проходит реабилитацию, а также настраивает других раненых, что нужно не сдаваться и не терять веру.

Марущак добавляет, что после реабилитации хочет остаться на службе в ВСУ, но это будет зависеть от выводов военно-врачебной комиссии.

Ранее мы писали об отце шестерых детей из Волыни, который погиб за 2 дня до увольнения со службы.

Читайте также: