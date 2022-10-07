Нобелевская премия мира: Подоляк возмутился, что кроме Украины, лауреатами стали Россия и Беларусь

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подверг критике Нобелевский комитет за присуждение Нобелевской премии мира не только Украине, но и России и Беларуси.

Об этом Подоляк написал в Сети 7 октября.

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью", – говорится в заявлении советника руководителя ОП.

"Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, Нобелевскую премию мира 7 октября получила украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".

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