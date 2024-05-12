"Ночь будет сложная": в Харьковской области продолжаются бои за Глубокое

Продолжаются тяжелые бои в Харьковской области.

Об этом заявили представители подразделения "Острые картузы" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины в сообщении в социальных сетях.

"Из-за большого давления россиян нашим защитникам пришлось отойти с некоторых позиций. В четырнадцать часов начались бои за населенный пункт Глубокое, который имеет стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами преуспевают. Ночь будет очень сложная", — говорится в сообщении.

"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль. По состоянию на 20.00 идут бои за населенный пункт Глубокое", – говорят украинские бойцы на видео.

Ранее украинские воины сообщали, что российских десантников, штурмовавших Харьковщину.

"У них все так хорошо что даже нет возможности забрать своих "двухсотых". И это почти на границе, буквально несколько км в глубину Украины. Пока все идет не совсем по российскому плану, но не забываем, что это только начало и все же россияне имеют плацдарм для дальнейших наступательных действий", — добавили в Силах обороны.

Добавим, что утром 10 мая 2024 россияне пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

ТСН.ua собрал все, что известно о наступлении в Харьковской области на 11 мая.

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