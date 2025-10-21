Терехов рассказал о 6 попаданиях КАБов, разбитых сетях и пострадавших

В ночь с 20 на 21 октября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Харькову. Зафиксировано попадание шести КАБов.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает «Суспильне».

По его словам, россияне разбили сети некоторых коммунальных предприятий и повредили частные дома. 8 человек обратились к врачам.

«Ночь была очень тяжелая для Харькова. Было попадание шести КАБов… Что касается света, то свет есть, но была разбита сеть „Горсвета“. Кроме того, были повреждены газопроводные сети. Сейчас все работают для того, чтобы как можно быстрее устранить все», — сказал Терехов.

В Харькове в результате ночной атаки повреждены 12 частных домов, а также гражданское предприятие. На месте работают спасатели и полиция, идет ликвидация последствий ночного удара.

Дата публикации 12:52, 21.10.25

