"Ночь была сплошной воздушной тревогой": какая ситуация в Днепре и области

Ночь на 13 мая в Днепропетровской области была "сплошной воздушной тревогой". Однако город Днепр и область не подверглись обстрелам со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Семьдесят девятый день полномасштабной войны. Днепропетровщина, у нас все спокойно. На протяжении ночи в области чрезвычайных ситуаций не произошло", — добавил глава областного совета Николай Лукашук.
Напомним, из исторического музея Днепра "эвакуировали" огромные люстры из-за угрозы авиаударов.
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