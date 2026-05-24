Атака РФ на Киев

Дополнено новыми материалами

В ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники. Разрушения и повреждения зафиксированы в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

ТСН.ua собрал все главные подробности массированной атаки РФ 24 мая.

Атака РФ на Киев — что известно

В Киеве зафиксированы повреждения более чем на 40 локациях, охвативших все районы города. По предварительным данным КМВА, два человека погибли, еще 56 получили ранения различной степени тяжести.

Шевченковский район

Взрывная волна серьезно повредила станцию метро «Лукьяновская» — выбиты двери и конструкции эскалатора, обломками ранен мужчина. Станция и выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции «Хрещатик» временно закрыты.

Также в районе произошло попадание в бизнес-центр, повреждено здание музея ГУ ГСЧС, возник пожар в школе (300 кв. м) и на рынке. В 9-этажном жилом доме удар пришелся между 8 и 9 этажами, где погиб один человек и 13 пострадали. Поступила информация о заблокированных людях в укрытии.

Станція метро Лук’янівка. / © из соцсетей

Соломенский район

Российский БпЛА попал в 24-этажный жилой дом, где возник пожар на уровне 20-23 этажей. Повреждены также склады в промзоне.

Печерский район

Возгорание произошло на 13 этаже 20-этажной новостройки.

Оболонский район

Горели жилой дом, 16-этажная высотка на уровне 12-13 этажей и строительный гипермаркет.

Подольский, Дарницкий и другие районы

В Дарницком районе горела кровля двухэтажного общежития (150 кв. м), проводилась эвакуация. В Деснянском районе поражен торговый центр и супермаркет.

В Днепровском и Святошинском районах зафиксировано попадание в частный и девятиэтажный дома соответственно.

В результате обстрела разрушений испытал головной офис «Укрпочты» на Майдане Незалежности.

«В результате ночных прилетов был поврежден головной офис „Укрпочта“ на Майдане. Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать — значит, будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей», — сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Атака РФ на Киевщину

Попадание и падение обломков зафиксировано во всех районах Киевской области. В Фастовском районе госпитализированы две женщины, повреждены многоквартирный и частные дома, в селе Вита-Почтовая сгорели два дома.

В Бучанском районе повреждены предприятие, склады, логистический центр в Горенке и дома в Вишневом и Крюковщине. Число пострадавших возросло до 9. Среди них ребенок — девочке нет еще года. Также известно, что враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах.

В Вышгороде зафиксировано попадание в многоэтажку. В Обуховском, Броварском и Бориспольском районах повреждены частные дома, хозяйственные постройки и сауна.

РФ атаковала Белую Церковь баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Белой Церкви горели три гаража.

РФ атаковала Черкасщину — подробности

В Черкассах российский дрон попал в жилую многоэтажку, в результате чего возник пожар с 5 по 9 этажа.

Атака РФ на Черкассы 24 мая

«Потерпел атаку РФ наш областной центр. Здесь вражеский дрон попал в жилую многоэтажку. В результате возник пожар в квартирах с 5 по 9 этажа. Ее уже ликвидировали. Есть 11 травмированных, двое — это дети. Большинству помощь предоставлена на месте. Трое пострадавших бригадами Экстренки доставлены в больницу», — отметил руководитель ОВА Игорь Табурец.

В Золотоношском районе Черкасской области российская крылатая ракета повредила нефункционирующую ферму, обошлось без жертв.

Кировоградщина под ударом РФ — подробности

В Великовисковской общине Кропивницкого района в результате атаки беспилотников повреждены 16 жилых домов, на территории одного из домовладений ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Атака РФ на Хмельнитчину 24 мая — что известно

По данным мониторинговых ресурсов, Россия выпустила две аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал». Одна из них упала в районе Староконстантинова, другая — на подлете в Киев. Официальной информации от власти о последствиях пока не поступало.

РФ атаковала Белую Церковь «Орешником» — что известно

Впоследствии в сети появилась информация, что россияне могли атаковать Белоцерковский район в Киевской области баллистической ракетой «Орешник».

На опубликованном видео зафиксирован процесс падения боевых блоков баллистической ракеты.

Атака РФ на Білу Церкву. / © Zn,ua

Тип примененного вооружения подтвердил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что этот удар россияне нанесли баллистической ракетой средней дальности РС-26 «Рубеж», известной как «Орешник».

Ракета «Орешник» — сколько их в РФ и что о них известно

Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна развивать скорость более 12 300 км/ч. Она имеет шесть боевых частей с суббоеприпасами и крайне сложна для перехвата целью, хотя современные системы ПРО способны ей противодействовать.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны, по состоянию на середину апреля 2026 г. в резерве российской армии находится до 10 новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник» и около 50 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.

Среди других типов баллистического и гиперзвукового вооружения захватчики располагают около 200 единиц «Искандер-М», до 100 аэробалистических ракет «Кинжал» и 230 противокорабельных ракет «Циркон».

Арсенал крылатых и противокорабельных ракет РФ в настоящее время распределен следующим образом:

690 единиц сверхзвуковых ракет «Оникс»;

460 единиц крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

350 единиц сверхзвуковых ракет Х-22/32;

120 единиц крылатых ракет воздушного базирования Х-101;

110 единиц крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К».

В настоящее время для защиты Украины от ракеты «Орешник» необходимо многоуровневое ПВО и спутниковые технологии, заявил главный редактор Defense Express Олег Катков.

По его словам, перехватывать подобные цели на высоте 200-400 километров способны только наземные комплексы в постоянной боевой готовности, например Arrow-3 или SM-3. Катков заметил, что самолеты для этого не подходят, поскольку не могут дежурить в небе круглосуточно.

Эксперт подчеркнул, что базовым элементом защиты должна стать космическая система раннего предупреждения: спутники должны фиксировать моменты запусков и рассчитывать траекторию ракет для их сбивания.

Зачем Путин запускает «Орешники»?

Российская ракета «Орешник» является инструментом устрашения и по своей сути является «обрезанной межконтинентальной ракетой» без одной степени, заявил совладелец и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман.

Эксперт убежден, что это вооружение разработано исключительно для несения ядерных боеголовок, а его использование с обычным (конвенционным) зарядом не имеет практического смысла. По словам Штиллермана, удар «Орешником» по Днепру был совершен чисто ради психологического давления.

Следует заметить, что российские войска наносили ракетные удары днем для поражения «горячих» целей, поскольку баллистические ракеты долетают в считанные минуты, пояснил военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, захватчики атакуют сразу после получения разведданных, например, о временном пребывании груза с западной границы. Ступак отметил, что россияне не ждут ночи, чтобы цель не успела сменить локацию.

Массированная атака РФ — последние новости

Напомним, в ночь на 24 мая по всей территории Украины объявили масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

Причиной стал вылет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

Также в соцсетях распространяют видео момента попадания российского беспилотника в подъемный кран в Киеве.

