Ночь массированных атак: в ОВА рассказали о последствиях обстрелов россиянами Днепропетровщины (фото)

Днепропетровщина в ночь на 10 октября оказалась под массированными атаками россиян.

Россияне били по 4 районам Днепропетровской области ракетами, "Ураганами", "Градами" и тяжелой артиллерией. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь массированных атак… В Никопольском обстреляли 3 громады — Никопольскую, Красногригоревскую и Мировскую", — пишет чиновник.

В Никополе в результате обстрелов РФ более 30 многоэтажек и частных домов разрушены. Также россияне нанесли повреждения хозяйственным постройкам, авто, газопроводам и электросети.

Кроме того, в Никополе из-за атаки россиян обесточились дома более 2 000 горожан. Большинство энергетики уже подключили.

"Российские снаряды избили больницу, лицей, почту, аптеку, офис страховой компании, библиотеку, магазины, кафе, парикмахерскую и стоянку. Предварительно обошлось без пострадавших", — добавил Резниченко.

Армия РФ "Ураганами" ударила по Зеленодольской громаде в Криворожском районе. Никто из людей не пострадал. Масштабы разрушений пока уточняются.

В Красногригорьевской и Мировской громадах продолжаются обследования территорий – информация уточняется.

В Синельниковский и Павлоградский районы около полуночи россияне направили ракеты. ПВО уничтожило их.

Украина под обстрелами

Россияне этой ночью и утром посили террор в отношении украинцев. Под мощными обстрелами в ночь на 10 октября были, в частности, Запорожье, Николаев, Днепропетровщина, а утром взрывы раздаются в Киеве, Днепре, Хмельницкой области.

В Запорожье этой ночью армия страны-агрессорки снова разбомбила жилую многоэтажку. Предварительно один человек погиб, еще 5 пострадали.

Николаев оккупанты атаковали ракетами С-300. Предварительно, без жертв.

В Днепре с утра были слышны взрывы. Густой дым поднялся над местом "прилета".

Также взрывы слышали жители Киева. В Сети сообщают о якобы попадании в центре города.

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