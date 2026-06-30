ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
334
Время на прочтение
1 мин

Ночь может быть беспокойной: Марцинкив обратился к жителям Франковска

Жителей Ивано-Франковска призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и быть осторожными в ночное время.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Ночь может быть беспокойной: Марцинкив обратился к жителям Франковска

В Ивано-Франковске предупредили о возможной опасности ночью / © tsn.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей быть внимательными к сигналам воздушной тревоги в ночное время.

Об этом Марцинкив написал в Телеграмм-канале.

«Будьте внимательны к ночной тревоге!» — отметил мэр.

Он призвал жителей города не игнорировать уведомления об опасности и в случае объявления тревоги пройти до укрытий.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об угрозе удара по Черниговской области из Брянщины. Он сообщил, что наиболее реалистичным сценарием является удар из Брянской области на территорию Черниговщины.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
334
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie