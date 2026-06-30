Ночь может быть беспокойной: Марцинкив обратился к жителям Франковска

В Ивано-Франковске предупредили о возможной опасности ночью / © tsn.ua

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей быть внимательными к сигналам воздушной тревоги в ночное время.

Об этом Марцинкив написал в Телеграмм-канале.

«Будьте внимательны к ночной тревоге!» — отметил мэр.

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Он призвал жителей города не игнорировать уведомления об опасности и в случае объявления тревоги пройти до укрытий.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об угрозе удара по Черниговской области из Брянщины. Он сообщил, что наиболее реалистичным сценарием является удар из Брянской области на территорию Черниговщины.

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