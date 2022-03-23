"Ночь не была спокойной": городской голова Апостолового на Днепропетровщине о ситуации в районе

"Ночь не была спокойной": городской голова Апостолового на Днепропетровщине о ситуации в районе

По словам городского головы, ВСУ удалось отразить атаки врага на подступах к Днепропетровской области.

Оккупанты пытаются прорваться в Днепропетровскую область, но силы терробороны и ВСУ их сдерживают в каждый раз отвергают.

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Об этом сообщает глава города Апостолово Андрей Оса.



"Ночь была спокойной. Вы слышали очень громкие выстрелы: работали Вооруженные Силы Украины. Высокоточным крупнокалиберным оружием были нанесены удары по позициям врага вблизи границы с Днепропетровщиной. Враг понес потери. Были воздушные тревоги. К счастью, все обошлось. В очередной раз подчеркиваю недопустимость игнорирования сирены", — сообщил Оса.

Он добавил, что украинские защитники продолжают сдерживать противника на подступах в Днепропетровскую область с Херсонского направления и выполняют оборонные задания.

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Напомним, что бойцы полка "Азов" вместе с представителями других подразделений ВСУ ликвидировали вражескую бронетехнику. Также был уничтожен спецназ ГРУ воинской части из Кабардино-Балкарской Республики. Азовцы уже успели посмеяться над этими горе-воинами: «дольше ехали, чем воевали».