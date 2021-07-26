Ночь провел на сене, пока его искали полиция и волонтеры: на Закарпатье исчез 9-летний парень, который играл в поле

Ребенка разыскивали 12:00.
В селе Олешник Закарпатской области в воскресенье, 25 июля, разыскали 9-летнего мальчика, который играл в поле и загадочно исчез.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
Известно, что ребенок пошел в поле играть и загадочно исчез. Его искали всю ночь правоохранители, местные волонтеры и даже сотрудники компаний. Ребенка нашли днем после 12 часов поисков. Оказалось, что мальчик все время был в здании, где хранят сено.
Ребенок не пострадал. Правоохранители проведут беседу с его родителями, чтобы установить причину исчезновения мальчика.
Напомним, во Львовской области трехлетний мальчик прошел более четырех километров.