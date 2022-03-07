Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций, все еще есть проблемы со связью

Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций, все еще есть проблемы со связью

Также есть проблемы с продуктами питания.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что ночь в городе прошла без чрезвычайных ситуаций. Однако все еще остаются большие проблемы со связью в городе, а также других населенных пунктах области.



Есть проблемы с продуктами питания из-за отсутствия поставок.

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"Из более-менее оптимистического. Тем не менее Хлеб пекут. Овощи и некоторые другие сельхозпродукты продают на улицах города (во дворах и возле магазинов). Назвать точные места продаж не можем из-за отсутствия полной коммуникации", — сообщил он.

Мэр также отметил, что в случае критической ситуации в школьных столовых будут открыты общественные столовые, где раз в день можно будет поесть тем, у кого не осталось никаких запасов продуктов.

Напомним, российские оккупанты при захвате Запорожской АЭС в Энергодаре стреляли по ней из танка.

Сейчас ЗАЭС находится частично в руках российских вооруженных сил.