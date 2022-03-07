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Ночь в Энергодаре прошла без чрезвычайных ситуаций, все еще есть проблемы со связью

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Также есть проблемы с продуктами питания.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что ночь в городе прошла без чрезвычайных ситуаций. Однако все еще остаются большие проблемы со связью в городе, а также других населенных пунктах области.

Есть проблемы с продуктами питания из-за отсутствия поставок.

"Из более-менее оптимистического. Тем не менее Хлеб пекут. Овощи и некоторые другие сельхозпродукты продают на улицах города (во дворах и возле магазинов). Назвать точные места продаж не можем из-за отсутствия полной коммуникации", — сообщил он.

Мэр также отметил, что в случае критической ситуации в школьных столовых будут открыты общественные столовые, где раз в день можно будет поесть тем, у кого не осталось никаких запасов продуктов.

Напомним, российские оккупанты при захвате Запорожской АЭС в Энергодаре стреляли по ней из танка.

Сейчас ЗАЭС находится частично в руках российских вооруженных сил.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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