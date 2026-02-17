Ночь в горах чуть не стала последней: спасатели эвакуировали двух туристов в Закарпатье

Двое молодых людей застряли на Черногорском хребте на Закарпатье. / © ГСЧС Украины

В горах Закарпатья сотрудники ГСЧС провели операцию по спасению двух молодых путешественников, получивших обморожение во время похода по Черногорскому хребту. 22-летняя киевлянка и 21-летний житель Житомира обратились за помощью после ночевки в палатке при низких температурах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

«К спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что в горах замерзают два молодых человека — 22-летняя жительница Киева и 21-летний житель Житомира. Девушка сообщила, что они путешествовали по Черногорскому хребту и к вечеру решили разложить палатку для ночевки. Из-за низких температур и промокшей обуви туристы начали сильно мерзнуть», — отметили спасатели.

Также добавили, что уже утром путешественник увидели на ногах признаки обморожения и поняли, что без помощи спасателей не смогут передвигаться самостоятельно. Специалисты ГСЧС обнаружили группу в районе горной долины Балцатул. Спасатели оказали первую помощь: согрели молодых людей горячим чаем и приступили к эвакуации.

Из-за сложных погодных условий и состояния пострадавших транспортировку осуществляли комбинированным методом: сначала туристов по очереди перевозили снегоходом вездеход «Богун», который впоследствии был спущен с гор.

Спасательная операция завершилась в деревне Говерла, куда доставили путешественников. Там их уже ждали работники экстренной медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали для дальнейшего обследования и лечения обморожений.

