Ночь взрывов в России и Крыму: Силы обороны нанесли серию ударов по ключевым объектам врага

Взрыв. / © Associated Press

В ночь на 28 апреля Силы обороны Украины поразили десятки объектов в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях. В частности, снова поражен НПЗ в Туапсе.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Ночью 28 апреля подразделениями Сил обороны Украины произведено повторное поражение нефтеперерабатывающего завода «Туапсинский» в Краснодарском крае. На территории предприятия произошли «прилеты» БпЛА. В результате попадания возник пожар.

«Это предприятие задействовано в обеспечении оккупационной армии РФ на территории Украины. Масштабы нанесенного ущерба уточняются», — говорится в сообщении.

Ночью была поражена радиолокационная станция радиотехнического батальона «Ай-Петри» в районе Охотничьего, что во временно аннексированном Крыму. Также на полуострове, недалеко от села Овражки, под прицелом оказались захватчики.

Кроме того, за прошедшие сутки беспилотники атаковали командно-наблюдательные пункты военных РФ вблизи Молочанска, Стульневого, Коханого, Успеновки, склад материально-технических средств в районе Кирилловки Запорожской области, сосредоточение живой силы недалеко от Великой Новоселки и Родинского на Донетчине, а также Старобогдановки на Запорожье. В окрестностях Голой Пристани в Херсонской области нанесены удары по пункту управления БпЛА.

Атака на НПЗ в Туапсе

Ночью 28 апреля был снова атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского рая РФ. Российское Минобороны заявило о якобы успешном отражении атаки, а возникший на предприятии пожар произошел в результате падения обломков сбитых целей. В то же время над НПЗ образовались столбы огня, а сам город затянул дым.

Власти Краснодарского края заявили о «серьезной чрезвычайной ситуации». Именно поэтому «администрация Туапсинского муниципального округа просит эвакуироваться» людей, проживающих вблизи завода, потому что боится, что огонь может распространиться.

Дата публикации 07:32, 28.04.26

