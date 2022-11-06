"Ночь желательно провести в укрытии": жителей Днепропетровщины предупредили об опасности

Жителей Никополя на Днепропетровщине предупредили об опасности в связи с возможным передвижением российской техники на противоположном берегу водохранилища.

Ночь против 7 ноября желательно провести в укрытии, отметил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Он также попросил жителей прибрежных территорий покинуть улицы и находиться в зданиях.

"Друзья, есть информация о возможном передвижении техники врага на противоположном берегу водохранилища. Прошу жителей прибрежных территорий оставить улицы и находиться в зданиях. Ночь желательно провести в укрытии", — написал Евтушенко.

Напомним, в ночь на 6 ноября российская армия восемь раз обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. РФ нанесла удары с РСЗО и тяжелой артиллерии по Никопольской, Марганецкой и Мировской громадам.

Обстрелы регионов 6 ноября: рашисты ударили из РСЗО и артиллерии по Днепропетровщине

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